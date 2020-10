Coronavirus | Crisanti sui treni pendolari | come nella fase 1 | «Limitare al minimo gli spostamenti tra regioni | affollamenti pericolosi»

(Di sabato 10 ottobre 2020) Torna a evocare uno scenario da1, Andrea, parlando di mobilità. In un’intervista al Messaggero, il direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di Padova ha parlato della necessità diglitracon diverso indice di contagio da. Si tratta – dice – di un «principio di assoluto buonsenso». Ma oltre aglida un’area con i numeri dei contagi «fuori controllo», bisogna fare attenzione alla mobilità anche in un’ottica interna. Con l’arrivo dell’autunno e con la ripresa delle attività scolastiche e produttive, i mezzi di trasporto dovrebbero diventare ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - Corriere : Crisanti: «Intorno ai 7-8 mila casi al giorno bisognerebbe prendere nuovi provvedimenti» - gabrypez1 : RT @fanpage: Lo scenario secondo Crisanti #10ottobre - corrierebergamo : Coronavirus a Bergamo, l’inchiesta su zona rossa e l’ospedale di Alzano. Crisanti: «Più complesso di una strage aer… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti

L’ottava edizione andrà in scena con un inedito formato misto, sia fisico che virtuale, declinato in veri e propri format nazionali che verranno trasmessi sulle principali piattaforme online per raggi ...È quanto bisognerebbe fare per ridurre la diffusione dei contagi da coronavirus secondo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Universitàdi Padova.