Coronavirus, Crisanti sugli spostamenti tra regioni: "Bisogna iniziare a pensare a limitazioni della mobilita" (Di sabato 10 ottobre 2020) Vanno evitati gli spostamenti da una regione con alto numero di contagi verso le regioni vicine? "Bisogna iniziare a ipotizzarlo soprattutto dove si nota un aumento crescente dei casi": questo il parere di Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell'università di Padova. In un'intervista a "Il Messaggero", l'epidemiologo spiega: "Sicuramente limitare la mobilità ha dei vantaggi, nel senso, se in una regione il numero dei casi è fuori controllo, è chiaro che una restrizione dei movimenti fuori regione permette in qualche modo alle regioni vicine di eliminare il contatto con le persone positive. Secondo me oggi sono più problematici i trasporti dei treni pendolari perché sono ...

