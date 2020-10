Coronavirus | convocata riunione urgente del Cts col ministro Speranza

(Di sabato 10 ottobre 2020) La recente impennata dei contagi daanche in Italia allarma il governo, che ha fissato per domani unadel Comitato tecnico scientifico, Cts ,, alla quale dovrebbe ...

Milano, 10 ottobre 2020 - In aumento i contagi da Coronavirus a Milano e in Lombardia ... "Il presidente Attilio Fontana sta ragionando, abbiamo convocato il Cts e valuteremo anche lì altre misure", ...Ministro della salute Roberto Speranza convocato per domani, domenica 11 ottobre ... scienziati la linea da adottare per contrastare l’aumento delle infezioni da Covid 19. La convocazione arriva dopo ...