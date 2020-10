Coronavirus | convocata riunione urgente del Comitato scientifico Speranza | “Valutiamo nuove misure | serve reagire immediatamente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Unadeltecnico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto, è stataper domenica. Sul tavolo degli esperti, secondo quanto si apprende, ci sarebbe l’impennata dei contagi dell’ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi: la risalita rapida della curva con i nuovi positivi più che raddoppiati dai 2.578 del 4 ottobre ai 5.372 di venerdì 10 hanno allarmato gli scienziati. E in vista del Dpcm che il governo stilerà in settimana si inizia a ragionare anche sullestrette a livello nazionali che – come anticipato da Il Fatto Quotidiano – potrebbe riguardare anche gli esercizi commerciali, in particolare bar e ...