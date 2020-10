Coronavirus Campania, De Luca: “Se tutti indossassero le mascherine avremmo risolto il 90% dei problemi” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Dobbiamo fare attenzione alla situazione epidemiologica, dobbiamo tutti quanti rispettare le regole. Basterebbe che tutti indossassero le mascherine sempre per risolvere il 90% dei problemi. Sembra incredibile ma è così. Dobbiamo essere rigorosi perché non dobbiamo perdere il controllo della situazione”. Così, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Salerno dove ha preso parte all’inaugurazione del “Salerno Boat Show”, all’interno del porto turistico Marina d’Arechi, a Salerno . “C’è grande fiducia, perché l’iniziativa di oggi è di rilancio e di valorizzazione della nautica, dell’economia del mare. L’imprenditoria è tutta rivolta al futuro e ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “Dobbiamo fare attenzione alla situazione epidemiologica, dobbiamoquanti rispettare le regole. Basterebbe chelesempre per risolvere il 90% dei problemi. Sembra incredibile ma è così. Dobbiamo essere rigorosi perché non dobbiamo perdere il controllo della situazione”. Così, il governatore della, Vincenzo De, a Salerno dove ha preso parte all’inaugurazione del “Salerno Boat Show”, all’interno del porto turistico Marina d’Arechi, a Salerno . “C’è grande fiducia, perché l’iniziativa di oggi è di rilancio e di valorizzazione della nautica, dell’economia del mare. L’imprenditoria è tutta rivolta al futuro e ...

