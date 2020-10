**Coronavirus: boom download in 1 settimana per App Immuni, ad oggi scaricata da 8,1 mln** (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - boom di download in una settimana per Immuni. Nell'ultima settimana, infatti, l'App, secondo quanto apprende l'Adnkronos, è stata scaricata da 1,4 milioni di persone in Italia. Ad oggi 8,1 milioni (8.145.511) di persone hanno scaricato l'app, ossia il 21% degli smartphone che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni. Ovvero il 15% dell'intera popolazione italiana maggiore di 14 anni. Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott. (Adnkronos) -diin unaper. Nell'ultima, infatti, l'App, secondo quanto apprende l'Adnkronos, è statada 1,4 milioni di persone in Italia. Ad8,1 milioni (8.145.511) di persone hanno scaricato l'app, ossia il 21% degli smartphone che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni. Ovvero il 15% dell'intera popolazione italiana maggiore di 14 anni.

