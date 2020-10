Coronavirus, bollettino del 10 ottobre: è allarme rosso, i contagi non si arrestano (Di sabato 10 ottobre 2020) Pubblicato il bollettino aggiornato sui numeri macinati dal Coronavirus in Italia: sono 5.724 i nuovi positivi del 10 ottobre, mentre sono 29 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. I dati mostrano un continuo aumento dei casi, rispetto a quelli registrati nei giorni scorsi. Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Italia. Come si … L'articolo Coronavirus, bollettino del 10 ottobre: è allarme rosso, i contagi non si arrestano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Pubblicato ilaggiornato sui numeri macinati dalin Italia: sono 5.724 i nuovi positivi del 10, mentre sono 29 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. I dati mostrano un continuo aumento dei casi, rispetto a quelli registrati nei giorni scorsi. Continuano ad aumentare idain Italia. Come si … L'articolodel 10: è, inon siproviene da www.meteoweek.com.

RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 10 ottobre: 5.724 nuovi casi su oltre 133mila tamponi - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, oggi 1140 contagi e due morti: aumentano i ricoveri, i dati del bollettino - infoitinterno : Coronavirus, bollettino 10 ottobre: contagi e ricoveri non rallentano. Lombardia, sfondati i mille casi -