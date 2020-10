Coronavirus, bollettino del 10 ottobre: 5729 contagi e 29 decessi (totale 36.140). 74.829 positivi e 238.525 guariti (Di sabato 10 ottobre 2020) La regione dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, e' la Lombardia (1.140), seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548),Piemonte (499) e Lazio (384) Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) La regione dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, e' la Lombardia (1.140), seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548),Piemonte (499) e Lazio (384)

