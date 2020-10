Coronavirus, allarme Iss: troppi nuovi focolai attivi (Di sabato 10 ottobre 2020) È arrivato l’allarme del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità: attualmente sono oltre 3.800 i focolai attivi. nuovi dati preoccupanti Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, nel monitoraggio Covid relativo al periodo 28 settembre-4 ottobre 2020, ha dichiarato: “Per la prima volta si registrano segnali di criticità relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. Si osserva un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali”. È stato poi sottolineato che: “È obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi, in particolare il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine, al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) È arrivato l’del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità: attualmente sono oltre 3.800 idati preoccupanti Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, nel monitoraggio Covid relativo al periodo 28 settembre-4 ottobre 2020, ha dichiarato: “Per la prima volta si registrano segnali di criticità relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. Si osserva un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali”. È stato poi sottolineato che: “È obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi, in particolare il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine, al ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, l’allarme dei medici: «Noi siamo già in trincea» Corriere della Sera Vaccinazioni anti influenzali al via il 19

E a livello nazionale c'è allarme per la penuria di dosi. La Lombardia potrebbe dare alle farmacie i vaccini avanzati dalla campagna gratuita. «E' possibile che, sulla base dell'andamento della ...

Così lavorano i «contact tracer» cremonesi

I «detective anti-Covid» hanno il compito di ricostruire la catena del contagio contattando i casi presunti ed effettivi ...

