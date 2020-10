Coronavirus, al vaglio le prime chiusure: dalla movida ai trasporti, le possibili misure del nuovo Dpcm (Di sabato 10 ottobre 2020) È stata convocata d’urgenza per domani una riunione del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) con il Ministro della Salute Roberto Speranza. In ballo ci sono le nuove misure del Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm), che sara’ varato a giorni. Tanti i provvedimenti al vaglio degli esperti, considerato l’aumento dei contagi registrato nell’ultima settimana: dal coprifuoco per i locali a partire dalle 23 al divieto di vendita di alcolici dopo una certa ora, alla sosta off limits in piedi fuori dagli stessi; dall’estensione dello smartworking alla riduzione della percentuale di passeggeri sui mezzi pubblici, allo stop agli spostamenti tra regioni. “Bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente – dice il Ministro della Salute Roberto Speranza -. ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) È stata convocata d’urgenza per domani una riunione del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) con il Ministro della Salute Roberto Speranza. In ballo ci sono le nuovedel Decreto del presidente del Consiglio (), che sara’ varato a giorni. Tanti i provvedimenti aldegli esperti, considerato l’aumento dei contagi registrato nell’ultima settimana: dal coprifuoco per i locali a partire dalle 23 al divieto di vendita di alcolici dopo una certa ora, alla sosta off limits in piedi fuori dagli stessi; dall’estensione dello smartworking alla riduzione della percentuale di passeggeri sui mezzi pubblici, allo stop agli spostamenti tra regioni. “Bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente – dice il Ministro della Salute Roberto Speranza -. ...

