Coronavirus, a Trieste locali chiusi dalle 23: "Per eventi legati a Barcolana" (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus, a Trieste locali chiusi dalle 23. L'ordinanza, firmata dal presidente del Friuli Massimiliano Fedriga, sarà attiva fino alle 5 di domani mattina Preoccupa sempre di più l'emergenza Coronavirus in Italia. Visti gli ultimi eventi legati alla Barcollana che, secondo quanto riferisce un atto del Friuli Venezia Giulia: "Favorisce un afflusso di persone nelle zone … L'articolo Coronavirus, a Trieste locali chiusi dalle 23: "Per eventi legati a Barcolana" proviene da .

