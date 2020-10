Coronavirus, a Roma sfilano in piazza negazionisti e no mask (Di sabato 10 ottobre 2020) Una manifestazione tanto attesa, almeno per comprendere la reale portata del fenomeno, che vedrà in piazza a Roma contestatori di ogni genere e colore politico. Manifestazione no mask (Facebook)Il popolo dei contestatori della mascherina obbligatoria, i negazionisti d’ogni tipo, l’estrema destra, e tante altre anime ancora si riunirà quest’oggi in due diverse piazze a Roma. La più attesa è sicuramente quella di piazza San Giovanni che vedrà sfilare le varie anime complottiste della dittatura sanitaria, del Covid19 che non esiste e di tutte quelle teorie che circolano praticamente da febbraio sul web. La prima manifestazione non ha visto particolari tensioni, anche se c’era l’ordine del ministero ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Una manifestazione tanto attesa, almeno per comprendere la reale portata del fenomeno, che vedrà incontestatori di ogni genere e colore politico. Manifestazione no(Facebook)Il popolo dei contestatori della mascherina obbligatoria, id’ogni tipo, l’estrema destra, e tante altre anime ancora si riunirà quest’oggi in due diverse piazze a. La più attesa è sicuramente quella diSan Giovanni che vedrà sfilare le varie anime complottiste della dittatura sanitaria, del Covid19 che non esiste e di tutte quelle teorie che circolano praticamente da febbraio sul web. La prima manifestazione non ha visto particolari tensioni, anche se c’era l’ordine del ministero ...

