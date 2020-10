Coronavirus, a Napoli 227 nuovi casi e un decesso: oltre 3mila in isolamento (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 664 nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Campania, dato leggermente in calo rispetto agli ultimi due giorni, sono 227 quelli accertati dall’Asl Napoli 1 Centro che assiste il capoluogo partenopeo e l’isola di Capri. I tamponi effettuati in totale sono 2.471. I nuovi positivi sono emersi principalmente dall’indagine epidemiologica sui precedenti contagiati. Due le vittime registrate oggi in Campania: Si tratta di un uomo di 75 anni residente a Napoli e di un uomo di 51 anni residente a San Felice a Cancello (Caserta). Con i dati di oggi il numero totale dei positivi in città sale a 5.403. Al momento sono 3.271 i cittadini in isolamento domiciliare, 11 quelli in terapia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 664diregistrati oggi in Campania, dato leggermente in calo rispetto agli ultimi due giorni, sono 227 quelli accertati dall’Asl1 Centro che assiste il capoluogo partenopeo e l’isola di Capri. I tamponi effettuati in totale sono 2.471. Ipositivi sono emersi principalmente dall’indagine epidemiologica sui precedenti contagiati. Due le vittime registrate oggi in Campania: Si tratta di un uomo di 75 anni residente ae di un uomo di 51 anni residente a San Felice a Cancello (Caserta). Con i dati di oggi il numero totale dei positivi in città sale a 5.403. Al momento sono 3.271 i cittadini indomiciliare, 11 quelli in terapia ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. - fanpage : Mai così tante terapie intensive dall'inizio della Pandemia. È allarme #COVID__19 in Campania - tuttosport : #Coronavirus, #Napoli: 'Anche l'ultimo tampone è negativo' - giandomenic45 : RT @Delorenzoanna1: Coronavirus, a Napoli gli immigrati ballano in strada senza mascherina. Multati? 'Non disturbateli, loro possono' https… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, a Napoli 227 nuovi positivi in un solo giorno -