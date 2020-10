Coronavirus: 100.000 casi ieri 9 ottobre in Europa, i dati Paese per Paese, Italia al 6°posto (Di sabato 10 ottobre 2020) Francia e Spagna, infatti, sono i Paesi dell'Unione che hanno registrato il numero più alto di nuovi casi, 20.730 e 12.788 rispettivamente. L'Italia, con 5.372 nuovi contagi, è al sesto posto dietro Repubblica Ceca (8.617), Paesi Bassi (6.016) e Belgio (5385) Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Francia e Spagna, infatti, sono i Paesi dell'Unione che hanno registrato il numero più alto di nuovi, 20.730 e 12.788 rispettivamente. L', con 5.372 nuovi contagi, è al sesto posto dietro Repubblica Ceca (8.617), Paesi Bassi (6.016) e Belgio (5385)

