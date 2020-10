Corona virus: Italia, 74829 attualmente positivi (+4719 in un giorno) con 36140 decessi (29) e 238525 guariti (976). Totale di 349494 casi (5724) Dati della protezione civile (Di sabato 10 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 74829 attualmente positivi (+4719 in un giorno) con 36140 decessi (29) e 238525 guariti (976). Totale di 349494 casi (5724) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 10 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(29) e(976).di) proviene da Noi Notizie..

