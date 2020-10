Contraccezione, anche alle minorenni la pillola del giorno dopo. E senza ricetta medica (Di sabato 10 ottobre 2020) Non sarà più necessario l’obbligo della prescrizione medica per dispensare alle minorenni ulipistral acetato (EllaOne). Il farmaco utilizzato per la Contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. Meglio conosciuto, assieme ad altri farmaci, come “pillola del giorno dopo”. La novità arriva dall’Agenzia italiana del farmaco, con la Determina n. 998 dell’8 ottobre. Contraccezione di emergenza, la decisione dell’Aifa «Si tratta di uno strumento altamente efficace per la Contraccezione d’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i cinque giorni dal rapporto – spiega il direttore generale ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Non sarà più necessario l’obbligo della prescrizioneper dispensareulipistral acetato (EllaOne). Il farmaco utilizzato per ladi emergenza fino a cinque giorniil rapporto. Meglio conosciuto, assieme ad altri farmaci, come “del”. La novità arriva dall’Agenzia italiana del farmaco, con la Determina n. 998 dell’8 ottobre.di emergenza, la decisione dell’Aifa «Si tratta di uno strumento altamente efficace per lad’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i cinque giorni dal rapporto – spiega il direttore generale ...

RaiNews : Aifa: non sarà più necessario l'obbligo della prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni il farmaco ut… - SecolodItalia1 : Contraccezione, anche alle minorenni la pillola del giorno dopo. E senza ricetta medica - giulio_galli : RT @RaiNews: Aifa: non sarà più necessario l'obbligo della prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni il farmaco utilizzato pe… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Aifa: non sarà più necessario l'obbligo della prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni il farmaco utilizzato pe… - antoniafalcone : RT @RaiNews: Aifa: non sarà più necessario l'obbligo della prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni il farmaco utilizzato pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Contraccezione anche Contraccezione, anche alle minorenni la pillola del giorno dopo. E senza ricetta... Il Secolo d'Italia Svolta pillola del giorno dopo, non serve più la ricetta per le minorenni

Così l'Agenzia italiana del farmaco Aifa definisce la decisione di abolire anche per le minorenni l'obbligo di ricetta per la contraccezione d'emergenza fino a 5 giorni dopo. La maggior parte delle ...

Aifa: stop ricetta alle minorenni per la pillola dei 5 giorni dopo

Non sarà più necessaria la prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni l'ulipistral acetato, il farmaco per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. Lo ha ...

Così l'Agenzia italiana del farmaco Aifa definisce la decisione di abolire anche per le minorenni l'obbligo di ricetta per la contraccezione d'emergenza fino a 5 giorni dopo. La maggior parte delle ...Non sarà più necessaria la prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni l'ulipistral acetato, il farmaco per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. Lo ha ...