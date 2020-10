"Conte smascherato!". Bechis, foto-bomba: in prima pagina il disastro del premier. Beccato così (occhio alla data) | Guarda (Di sabato 10 ottobre 2020) Mascherine obbligatorie per gli italiani, anche all'aperto, ma non per Giuseppe Conte. Franco Bechis e Francesco Storace sbattono il premier in prima pagina sul Tempo con un titolone a effetto, "smascherato!", e una foto decisamente imbarazzante. "Il primo a infrangere l'obbligo di volto coperto anche senza assembramenti imposto da Conte è... Conte - ironizza il quotidiano romano -. Eccolo tre sere fa a cena in un noto ristorante. Qualcuno ligio alle regole c'è. Ma non è il capo del governo". D'altronde, Conte non è nuovo a episodi del genere: all'inizio dell'epidemia, l'unico luogo in cui il gel igienizzante non mancava era proprio Palazzo Chigi, che si era ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Mascherine obbligatorie per gli italiani, anche all'aperto, ma non per Giuseppe. Francoe Francesco Storace sbattono ilinsul Tempo con un titolone a effetto, "", e unadecisamente imbarazzante. "Il primo a infrangere l'obbligo di volto coperto anche senza assembramenti imposto daè...- ironizza il quotidiano romano -. Eccolo tre sere fa a cena in un noto ristorante. Qualcuno ligio alle regole c'è. Ma non è il capo del governo". D'altronde,non è nuovo a episodi del genere: all'inizio dell'epidemia, l'unico luogo in cui il gel igienizzante non mancava era proprio Palazzo Chigi, che si era ...

