matteosalvinimi : Sul fronte dello sviluppo, dei cantieri, delle opere da sbloccare per dare lavoro mi unisco all'appello di Confindu… - fisco24_info : Confindustria,Paese al bivio cruciale tra risalita e declino: Pil 2020 -10% poi parziale recupero. In 2 anni -640mi… - fisco24_info : Confindustria: 'Italia a bivio cruciale' : Il Rapporto d'autunno del Centro studi: 'Il Paese o risale la china o i… - microcerotis : RT @microcerotis: CONFINDUSTRIA sa ancora fare i 'BENI DUREVOLI'? Italia, il Paese dove crollano i ponti - microcerotis : CONFINDUSTRIA sa ancora fare i 'BENI DUREVOLI'? Italia, il Paese dove crollano i ponti -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Paese

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - L'Italia affronta una "difficile risalita dopo il crollo", indica il Centro studi di Confindustria che ... economisti di via dell'Astronomia - l'Italia rimarrà un Paese in ...A lanciare l'allarme è il Centro studi di Confindustria negli ultimi scenari economici ... Altrimenti, l'Italia rimarrà un Paese in declino, che non sarà in grado di ripagare il suo enorme debito ...