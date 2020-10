Confindustria: la Cig ha limitato il calo dell’occupazione, ma le cifre restano pesanti (Di sabato 10 ottobre 2020) Il ricorso massiccio e repentino a strumenti di integrazione al reddito da lavoro, in primis la Cig che ha reso possibile un calo dell'occupazione limitato Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Il ricorso massiccio e repentino a strumenti di integrazione al reddito da lavoro, in primis la Cig che ha reso possibile undell'occupazione

FirenzePost : Confindustria: la Cig ha limitato il calo dell’occupazione, ma le cifre restano pesanti - fisco24_info : Confindustria -410mila occupati 2020, -230mila in 2021: Cig ammortizza caldo domanda pari a 2,4 mln 'unità di lavor… - WhisperCar : @agatamicia @Confindustria Ti sei scordata che si sono rubati la cig? Così sarei bravo anche io a diventare ricco ?? - frabarraco : RT @bertcodio: l’Italia rischia di diventare il “Sussidistan..su 100 mlrd che il governo ha utilizzato 'per il virus' il 60% è andato all… - carmen_distaso : RT @bertcodio: l’Italia rischia di diventare il “Sussidistan..su 100 mlrd che il governo ha utilizzato 'per il virus' il 60% è andato all… -