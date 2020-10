Con Alberi per il Futuro abbiamo dato nuova vita al parco di una scuola

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 10 ottobre 2020) #StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese. Inviate la vostra storia guerriera a bit.ly/storieguerriere A cura di Giovanni De Rosa, Gioacchino Rotuolo e di tutto il gruppo attivisti del Meetup di Roccarainola • IL PROBLEMA Roccarainola (NA) è un paese molto verde sia per conformazione geografica (fa parte, infatti, delRegionale del Partenio), sia per l’abbondanza di aree verdi private e pubbliche, come la Villa Comunale. Purtroppo, spesso le aree pubbliche, compreso le aree verdi, sono ...