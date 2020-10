Complottisti che si inguaiano e che ti inguaiano: la legge di Zapp Brannigan applicata al complotto (Di sabato 10 ottobre 2020) Il variegato mondo del complotto è letteralmente un sistema di caste. Molti Complottisti vi diranno di combattere il sistema, ovvero la casta. Ma il mondo del complottismo stesso, come dimostrano i Complottisti che si inguaiano, è a tutti gli effetti una casta. Ci sono i capipopolo, sempre di meno, ormai insidiati nella loro preminenza dal collettivo noto come il “Patriota Q”, e le truppe cammellate. Il Guru complottista di turno, salvo eccezioni, vive col suo pubblico il peculiare rapporto di Zapp Brannigan coi suoi soldati, di cui abbiamo video. Per i più pigri, ricorderemo che Zapp Brannigan è il vanesio capitano spaziale della serie televisiva Futurama. Parodia del Capitano James Tiberius ... Leggi su bufale (Di sabato 10 ottobre 2020) Il variegato mondo delè letteralmente un sistema di caste. Moltivi diranno di combattere il sistema, ovvero la casta. Ma il mondo del complottismo stesso, come dimostrano iche si, è a tutti gli effetti una casta. Ci sono i capipopolo, sempre di meno, ormai insidiati nella loro preminenza dal collettivo noto come il “Patriota Q”, e le truppe cammellate. Il Guru complottista di turno, salvo eccezioni, vive col suo pubblico il peculiare rapporto dicoi suoi soldati, di cui abbiamo video. Per i più pigri, ricorderemo cheè il vanesio capitano spaziale della serie televisiva Futurama. Parodia del Capitano James Tiberius ...

