Commisso: «Con lo stadio nuovo, Fiorentina meglio di Manchester Udt e Arsenal» (Di sabato 10 ottobre 2020) Il presidente viola: «Non mi sento secondo a nessuno. I proprietari americani che gestiscono Manchester United, Arsenal e Liverpool non hanno necessariamente più risorse finanziarie di me. Cosa hanno loro che io non ho? Hanno stadi nuovi e moderni che li aiutano a generare entrate significativamente maggiori rispetto alla Fiorentina» Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Il presidente viola: «Non mi sento secondo a nessuno. I proprietari americani che gestisconoUnited,e Liverpool non hanno necessariamente più risorse finanziarie di me. Cosa hanno loro che io non ho? Hanno stadi nuovi e moderni che li aiutano a generare entrate significativamente maggiori rispetto alla

RollaGianluca : dopo quello che i tifosi della fiorentina, Pradè e Commisso hanno detto a chiesa, spero che in fiorentina juve segn… - FirenzePost : Commisso: Con lo stadio nuovo, Fiorentina meglio di Manchester Udt e Arsenal» - infoitsport : “Eh no caro Commisso, un Chiesa c’è ancora nella Fiorentina. E ora che succede con lui? Le colpe di molti non ricad… - GPeppe34N : RT @FrancisJUnder12: Che sia chiaro Tutto ciò che è accaduto e accadrà alla famiglia #Chiesa è da addebitare esclusivamente alle dichiarazi… - traderscomessa : @MischiGiordano Dato l’arrivo di un Presidente ambizioso e l’offerta di un quinquennale a 4milioni...io al suo post… -