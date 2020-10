Colombia | brutto infortunio alla caviglia per Arias – VIDEO

(Di sabato 10 ottobre 2020)per Santiagonel corso di-Venezuela. Le immagini dell’episodio. Il terzino dellaSantiagoha subito un bruttissimo. L’episodio è avvenuto nel corso della sfida con il Venezuela valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022., nel tentativo di bloccare un cross, si è procurato quella che sembra essere una frattura. Al momento, però, non si conosce l’entità precisa dell’dato chedeve ancora sostenere gli esami del caso. COL 🇨🇴 0 ...

Brutto infortunio alla caviglia per Santiago Arias nel corso di Colombia-Venezuela. Le immagini dell'episodio.Infortunio shock durante il match tra le due Nazionali valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar nel 2022.