Clinica del Sole | installata tenda triage per fare tamponi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come richiesto dai vertici della Villa del, la struttura sanitaria privata a Salerno, questa mattina davanti all’ingresso i volontari della Protezione civile di Salerno hanno montato unache servirà all’accoglienza e alperché, come previsto dal nuovo dispositivo prima del ricovero, tutti i pazienti devono essere sottoposti al tampone. Questa fase ora verrà effettuata all’esterno dellagrazie al montaggio dellaavvenuto questa mattina. Come ha spiegato il direttore sanitario Gianni Ricco si tratta di una misura di prevenzione ulteriori a quelle già disposte dalladove fino ad oggi sono stati effettuati 1000su pazienti della ...