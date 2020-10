Cisl Scuola Cerca Supplenti: in Lombardia ne Mancano 11 Mila (Di sabato 10 ottobre 2020) Il segretario generale di Cisl Scuola in Lombardia, Massimiliano Sambruna, denuncia la mancanza di Supplenti nelle scuole. “Ad oggi circa il 65% dei candidati che ha chiesto questa estate di essere inserito nelle graduatorie provinciali ha rifiutato l’incarico al momento della convocazione” afferma. Attualmente Mancano 11 Mila Supplenti per coprire le cattedre vacanti. Le città … Leggi su youreduaction (Di sabato 10 ottobre 2020) Il segretario generale diin, Massimiliano Sambruna, denuncia la mancanza dinelle scuole. “Ad oggi circa il 65% dei candidati che ha chiesto questa estate di essere inserito nelle graduatorie provinciali ha rifiutato l’incarico al momento della convocazione” afferma. Attualmente11per coprire le cattedre vacanti. Le città …

AVELLINO – Non si fermano i contagi nelle scuole del capoluogo. Dopo il caso all’Itis Dorso dove una docente è risultata positiva e due classi sono state messe in quarantena con il necessario interven ...

Per il ministro la “scuola è sicura, ma i casi ci saranno ... Anche Paola Serafin, a capo dei dirigenti scolastici della Cisl, spiega che i presidi auspicano lo scudo penale per tutelarsi con maggior ...

