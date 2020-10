Cinquemila casi in un giorno. E l’Italia ripiomba nell’incubo. Corsa senza sosta della curva dei contagi nel Paese. Il Governo pensa a nuove misure ma esclude il lockdown (Di sabato 10 ottobre 2020) Con la vertiginosa risalita dei contagi, è chiaro che la pandemia in Italia sta evolvendo rapidamente. Se fino ad ora la situazione era considerata sotto controllo, da ieri l’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato l’allarme perché per la prima volta “sono stati rilevati segnali di criticità”. Dall’analisi dei dati compresi tra il 28 settembre e il 4 ottobre, con il record di casi registrato ieri, è stato rilevato un “notevole carico sui servizi territoriali” dai quali emerge con chiarezza che “si è ormai concretizzato un passaggio di fase epidemico in Italia, con aumento consecutivo di casi da 10 settimane” e che sono evidenti “segnali significativi relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese”. Infatti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Con la vertiginosa risalita dei, è chiaro che la pandemia in Italia sta evolvendo rapidamente. Se fino ad ora la situazione era considerata sotto controllo, da ieri l’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato l’allarme perché per la prima volta “sono stati rilevati segnali di criticità”. Dall’analisi dei dati compresi tra il 28 settembre e il 4 ottobre, con il record diregistrato ieri, è stato rilevato un “notevole carico sui servizi territoriali” dai quali emerge con chiarezza che “si è ormai concretizzato un passaggio di fase epidemico in Italia, con aumento consecutivo dida 10 settimane” e che sono evidenti “segnali significativi relativi alla diffusione del virus nel nostro”. Infatti ...

LuciaLaVita1 : RT @fcolarieti: Contagi oltre quota cinquemila. Più di quattromila i ricoverati con sintomi. Il numero maggiore di casi in Lombardia, Campa… - Bertolca10 : In Europa,record di contagi con oltre 100mila casi nelle ultime 24 ore. Nella sola Francia oltre ventimila. In Ital… - redin20righe : Oltre cinquemila nuovi #casi?? in un giorno, quasi mille più di ieri. Se non è la temuta #secondaondata del #virus???… - m_spagna : RT @serebellardinel: #Coronavirus, due marce domani su #Roma dei #negazionisti #NoMask per dire NO allo #statodiemergenza,nonostante anche… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: #Coronavirus, due marce domani su #Roma dei #negazionisti #NoMask per dire NO allo #statodiemergenza,nonostante anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinquemila casi Cinquemila casi in un giorno. E l'Italia ripiomba nell'incubo. Corsa senza sosta della curva dei contagi nel Paese. Il Governo pensa a nuove misure ma esclude il lockdown LA NOTIZIA Smart working e chiusure dei locali Covid, le misure per ridurre i contagi

Con i casi Covid che superano quota cinquemila in un giorno, il governo lavora a una serie di misure che dovrebbero confluire nel nuovo Dpcm per frenare la crescita dei contagi. L’obiettivo primario ...

Il nuovo Dpcm anti Covid: lockdown locali e smartworking rafforzato

Con i casi Covid che superano quota cinquemila in un giorno, il governo lavora ad una serie di misure che dovrebbero confluire nel nuovo Dpcm, che sarà varato il 15 ottobre, per frenare la crescita ...

Con i casi Covid che superano quota cinquemila in un giorno, il governo lavora a una serie di misure che dovrebbero confluire nel nuovo Dpcm per frenare la crescita dei contagi. L’obiettivo primario ...Con i casi Covid che superano quota cinquemila in un giorno, il governo lavora ad una serie di misure che dovrebbero confluire nel nuovo Dpcm, che sarà varato il 15 ottobre, per frenare la crescita ...