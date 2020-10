Cinema, a Morcone le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino (Di sabato 10 ottobre 2020) La città di Morcone si è trasformata per un giorno in un set Cinematografico per il regista Paolo Sorrentino, premio Oscar per ‘La grande bellezza’, che ha scelto il Sannio per girare alcune scene del suo ultimo film “È stata la mano di Dio”. La pellicola, che verrà distribuita su Netflix, ripercorrerà la recente storia del territorio, e sarà incentrata soprattutto sulla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso. La scelta della produzione di realizzare a Morcone alcune riprese del film, che uscirà l’anno prossimo e che dovrebbe avere nel cast anche l’attore Toni Servillo, è stata accolta con soddisfazione e curiosità nella cittadina ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020) La città disi è trasformata per un giorno in un settografico per il regista, premio Oscar per ‘La grande bellezza’, che ha scelto il Sannio per girare alcune scene del suo ultimo“È stata la mano di Dio”. La pellicola, che verrà distribuita su Netflix, ripercorrerà la recente storia del territorio, e sarà incentrata soprattutto sulla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso. La scelta della produzione di realizzare aalcunedel, che uscirà l’anno prossimo e che dovrebbe avere nel cast anche l’attore Toni Servillo, è stata accolta con soddisfazione e curiosità nella cittadina ...

solocine : Cinema: al via set a Morcone, Sannio, per Paolo Sorrentino - TV7Benevento : Cinema. Al via set a Morcone, per Paolo Sorrentino... - iconanews : Cinema: al via set a Morcone, Sannio, per Paolo Sorrentino -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Morcone Cinema, a Morcone le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino Il Denaro Cinema. Al via set a Morcone, per Paolo Sorrentino

La città di Morcone si è trasformata per un giorno in un set cinematografico per il regista Paolo Sorrentino, premio Oscar per ‘La grande bellezza’, che ha scelto il Sannio per girare alcune scene del ...

Cinema: al via set a Morcone, Sannio, per Paolo Sorrentino

Regista premio Oscar sta girando 'E' stata la mano di Dio' BENEVENTO, 10 OTT – La città di Morcone si è trasformata per un giorno in un set ...

La città di Morcone si è trasformata per un giorno in un set cinematografico per il regista Paolo Sorrentino, premio Oscar per ‘La grande bellezza’, che ha scelto il Sannio per girare alcune scene del ...Regista premio Oscar sta girando 'E' stata la mano di Dio' BENEVENTO, 10 OTT – La città di Morcone si è trasformata per un giorno in un set ...