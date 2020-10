Ciclismo | Egan Bernal chiude la stagione | “Mio ritorno nel 2021” FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020)non tornerà a correre nella2020. A confermarlo è lo stesso colombiano del Team Ineos Grenadiers, che con un post su Instagram ha spiegato la sue intenzioni per i prossimi mesi. Niente Vuelta quindi per il vincitore del Tour 2019, come invece era stato paventato nelle scorse settimane: in Spagna le punte dell’ex Team Sky saranno Chris Froome e Richard Carapaz. “Amici miei, voglio dirvi che quest’anno non gareggerò più – esordiscesu Instagram – Dopo i problemi che ho avuto al Tour, mi sono concentrato al 100% sul recupero e sul mionel 2021. Devo accettarlo, sono stati tempi difficili ma sono ancora più motivato per lavorare e riuscire a stare di nuovo bene in bici per dare il massimo.” I problemi ...