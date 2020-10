“Ci son cascato di nuovo”. Claudio Borghi, coronavirus e tamponi sul Tg1: “ditemi che senso ha” | Guarda (Di sabato 10 ottobre 2020) “Faccio l'errore ogni tanto di Guardare il Tg1. File oscene per i tamponi. Ma ditemi che senso ha fare un tampone per avere l'esito cinque giorni dopo”. Così Claudio Borghi ha commentato le immagini passate su RaiUno riguardo al sovraffollamento dei drive in per i tamponi. In particolare a Fiumicino, dove c'è uno dei principali centri di monitoraggio del coronavirus di Roma e dintorni, la situazione è critica: le code sono chilometriche a causa dell'assalto di migliaia di cittadini e l'attesa può durare anche 15 ore. Una follia vera e propria che il deputato leghista condanna senza se e senza ma. Tra l'altro Borghi già qualche giorno fa si era espresso sulle modalità dei tamponi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Faccio l'errore ogni tanto dire il Tg1. File oscene per i. Ma ditemi cheha fare un tampone per avere l'esito cinque giorni dopo”. Cosìha commentato le immagini passate su RaiUno riguardo al sovraffollamento dei drive in per i. In particolare a Fiumicino, dove c'è uno dei principali centri di monitoraggio deldi Roma e dintorni, la situazione è critica: le code sono chilometriche a causa dell'assalto di migliaia di cittadini e l'attesa può durare anche 15 ore. Una follia vera e propria che il deputato leghista condanna senza se e senza ma. Tra l'altrogià qualche giorno fa si era espresso sulle modalità dei...

EnricoLetta : Soldi del #RecoveryFund? Son soldi nostri che abbiamo dato all’UE e che l’UE ci ritorna indietro con gli interessi.… - Gemma09871393 : RT @EnricoLetta: Soldi del #RecoveryFund? Son soldi nostri che abbiamo dato all’UE e che l’UE ci ritorna indietro con gli interessi. Questa… - laura373999869 : Io sono in silenzio stampa da ieri..non voglio pronunciarmi ?? anche perché son sincera, non ci sto capendo nulla #gregorelli - MixScalici : @Theeyesofworld @iriccidihaz Ci sta, ma non mi piace trovare scuse, son diretto - TheRenry : RT @EnricoLetta: Soldi del #RecoveryFund? Son soldi nostri che abbiamo dato all’UE e che l’UE ci ritorna indietro con gli interessi. Questa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci son Arriva in Italia Pure Encapsulations, il brand di integratori ipoallergenici, ambasciatore di un nuovo stile di vita Fortune Italia