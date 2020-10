"Chiudere tutto non serve e fa pure male". Il farmacologo: facciamo come la Svezia (Di sabato 10 ottobre 2020) Sestili, docente all'università di Urbino: "Bisogna proteggere anziani e persone deboli. Oggi invece si finisce per trascurare i malati cronici" Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Sestili, docente all'università di Urbino: "Bisogna proteggere anziani e persone deboli. Oggi invece si finisce per trascurare i malati cronici"

angelomangiante : Non si fa più #ElShaarawy. Non c'è più tempo per chiudere con i cinesi dello Shanghai Shenhua. Saltato tutto. @SkySport - montgolfier : RT @federicofubini: Sceso dal treno Milano-Roma alle 22:30, attraversato il centro. Vista la massa di gente senza maschera (polizie assenti… - Alessan23932244 : RT @a_meluzzi: Meluzzi: per chiudere tutto basta aumentare il numero di tamponi e il gioco è fatto – Imola Oggi/ - raffaeleboccone : RT @a_meluzzi: Meluzzi: per chiudere tutto basta aumentare il numero di tamponi e il gioco è fatto – Imola Oggi/ - gloriapoch72 : @Torrenapoli1 Questo te lo posso confermare, dove lavoro si è trovato necessario chiudere un blocco operatorio per… -