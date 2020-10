Chi vuole nascondere la verità sul clima? L’informazione scientifica tra fake news, dubbi e paure (Di sabato 10 ottobre 2020) La quantità di notizie relative al tema dei cambiamenti climatici con cui entriamo in contatto quotidianamente è impressionante, ma come districarsi tra verità e fake news? A questa e ad altre domande hanno risposto Naomi Oreskes, geologa e storica della scienza, e Daniela Ovadia, neuropsicologa e divulgatrice scientifica, in occasione della XVIII edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica, in corso fino al 18 ottobre con una speciale edizione tutta digitale. Naomi Oreskes, docente di Scienze della Terra e Planetarie all’Università di Harvard, oratrice pubblica di fama mondiale e grande studiosa dei cambiamenti antropogenici, è promotrice di numerose campagne contro la disinformazione anti-scientifica. Tra i ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) La quantità di notizie relative al tema dei cambiamentitici con cui entriamo in contatto quotidianamente è impressionante, ma come districarsi tra verità e? A questa e ad altre domande hanno risposto Naomi Oreskes, geologa e storica della scienza, e Daniela Ovadia, neuropsicologa e divulgatrice, in occasione della XVIII edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione, in corso fino al 18 ottobre con una speciale edizione tutta digitale. Naomi Oreskes, docente di Scienze della Terra e Planetarie all’Università di Harvard, oratrice pubblica di fama mondiale e grande studiosa dei cambiamenti antropogenici, è promotrice di numerose campagne contro la disinformazione anti-. Tra i ...

virginiaraggi : Parte la terza linea bus elettrica per Roma. Da lunedì 12 ottobre chi vuole spostarsi in centro con facilità e rapi… - Open_gol : Duro l’attacco a chi non vuole rispettare le regole: «Sono persone che non hanno alcuna coscienza collettiva e rite… - guglielmopicchi : Questa discussione di dove sia collocata la Lega a livello internazionale mi ha stancato. Sta all'opposizione di ch… - Giacometta3 : RT @pinegaps: @GiovanniToti Guardi, io di mira prendo solo l' irresponsabilita' dei singoli. Nessuno vuole usare nessuno come capro espiato… - GruppoSVittore : RT @MauroLeonardi3: Domani 11 ottobre, XXVIII domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 11:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni… -