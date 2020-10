Chi crede che il caso Palamara possa cambiare la giustizia italiana potrebbe restare deluso (Di sabato 10 ottobre 2020) Era già tutto previsto: in un amen Luca Palamara è stato messo alla porta dai suoi colleghi che hanno dimostrato come sia possibile avere una sentenza in tempi ultra-celeri. A dire il vero gli habitué dei palazzi di giustizia sanno che la velocità dei tempi di un giudizio è concetto assai variabile e legato alle esigenze del giudicante che sono a loro volta scandite dagli orologi implacabili della prescrizione o della scadenza dei termini di custodia cautelare degli imputati detenuti. Nel caso Palamara l’orologio che scandiva il tempo era quello dell’incombente pensionamento di Piercamillo Davigo, componente dell’organo disciplinare, che compie 70 anni a fine ottobre e dovrà appendere la toga al chiodo, mentre pare che non riporrà in soffitta la sua ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 ottobre 2020) Era già tutto previsto: in un amen Lucaè stato messo alla porta dai suoi colleghi che hanno dimostrato come sia possibile avere una sentenza in tempi ultra-celeri. A dire il vero gli habitué dei palazzi disanno che la velocità dei tempi di un giudizio è concetto assai variabile e legato alle esigenze del giudicante che sono a loro volta scandite dagli orologi implacabili della prescrizione o della scadenza dei termini di custodia cautelare degli imputati detenuti. Nell’orologio che scandiva il tempo era quello dell’incombente pensionamento di Piercamillo Davigo, componente dell’organo disciplinare, che compie 70 anni a fine ottobre e dovrà appendere la toga al chiodo, mentre pare che non riporrà in soffitta la sua ...

Chi crede che il caso Palamara possa cambiare la giustizia italiana potrebbe restare deluso

Sarri alla Fiorentina? C'è chi ci crede a questa eventualità…

Difficile perché i rossoneri sono partiti molto forti in questa prima parte di stagione. Maurizio Sarri potrebbe tornare presto in panchina. Impossibili invece le altre due destinazioni italiane: l’In ...

Columbine, la verità ritrovata nei diari: così si compì il massacro del ‘99

La strage: 12 studenti e un insegnante. Per anni si è preferito non rendere pubblico tutto il materiale. Ora un giornalista che ha spulciato nei quaderni dei due giovani killer racconta la loro escala ...

