Chi crede che il caso Palamara possa cambiare la giustizia italiana potrebbe restare deluso

Era già tutto previsto: in un amen Luca Palamara è stato messo alla porta dai suoi colleghi che hanno dimostrato come sia possibile avere una sentenza in tempi ultra-celeri. A dire il vero gli habitué dei palazzi di giustizia sanno che la velocità dei tempi di un giudizio è concetto assai variabile e legato alle esigenze del giudicante che sono a loro volta scandite dagli orologi implacabili della prescrizione o della scadenza dei termini di custodia cautelare degli imputati detenuti. Nel caso Palamara l'orologio che scandiva il tempo era quello dell'incombente pensionamento di Piercamillo Davigo, componente dell'organo disciplinare, che compie 70 anni a fine ottobre e dovrà appendere la toga al chiodo, mentre pare che non riporrà in soffitta la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi crede Chi crede che il caso Palamara possa cambiare la giustizia italiana potrebbe restare deluso Linkiesta.it Grandi manager che superano i confini della propria azienda

Cesare Romiti costituì un vero punto di riferimento per tutto il sistema economico e sociale italiano. Com’è avvenuto per il banchiere Bazoli e il cardinale Silvestrini nei rispettivi ruoli ...

Vale ancora la pena di credere in Paloschi?

Cercatelo pure se volete, ma difficilmente potrete trovare qualcuno che vi parli male di Alberto Paloschi se il tema è quello della serietà, dell'impegno, dell'etica del lavoro e dell'atteggiamento de ...

