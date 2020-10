Caterina Balivo lutto, in lacrime: “Se n’è andato, mi ha lasciata” (Di sabato 10 ottobre 2020) Caterina Balivo lutto, in lacrime: “Se n’è andato, mi ha lasciata”. La conduttrice ha rivelato sui social di aver perso il suo coniglietto. Caterina Balivo stamattina ha spaventato tantissimo i suoi fans, pubblicando delle storie su Instagram dove piangeva. Raro vederla in questo stato, considerando che lei è sempre una persona sorridente con tanta vita … L'articolo Caterina Balivo lutto, in lacrime: “Se n’è andato, mi ha lasciata” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020), in: “Se n’è, mi ha lasciata”. La conduttrice ha rivelato sui social di aver perso il suo coniglietto.stamattina ha spaventato tantissimo i suoi fans, pubblicando delle storie su Instagram dove piangeva. Raro vederla in questo stato, considerando che lei è sempre una persona sorridente con tanta vita … L'articolo, in: “Se n’è, mi ha lasciata” proviene da YesLife.it.

