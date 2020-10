Catania | Silvestri ha prolungato fino al 2023

Leggi su itasportpress

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il Calciocomunica di aver definito il prolungamentoal 30 giugnodel rapporto contrattuale con il calciatore Tommaso. Il difensore, che con il nostro club ha già collezionato 77 presenze e realizzato 4 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali, esprime la sua soddisfazione per l'attestato di stima ricevuto: "Ringrazio la società e in particolare l'amministratore unico Nico Le Mura, il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino e il responsabile dell'area tecnica Vincenzo Guerini, per la fiducia che mi è stata dimostrata fin dal primo giorno in ritiro. Poter continuare ad indossare questa gloriosa maglia è per me motivo di grande orgoglio e farò di tutto per onorarla quotidianamente in campo e fuori, come ho sempre cercato di fare fin ...