Catania, Reginaldo: “Chiesa ha sbagliato a lasciare Firenze. Canalis? Penalizzò la mia carriera” (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attaccante del Catania Reginaldo è noto per i suoi trascorsi in Serie A con le maglie di Treviso, Fiorentina, Parma e Siena, ma anche per la relazione avuta con l’ex velina Elisabetta Canalis. Il brasiliano, intervistato da Itasportpress.it, ha ripercorso alcuni tratti della sua carriera dentro e fuori dal campo, soffermando anche sull’addio di Federico Chiesa alla Fiorentina: “Sono scelte del giocatore e conoscendo la piazza, per aver indossato la maglia viola per due stagioni, dico che Chiesa ha sbagliato. Di bandiere nel calcio moderno ce ne sono davvero pochissime e visto l’amore che tutti i tifosi viola avevano per Chiesa, io al suo posto sarei rimasto tutta la vita a Firenze rifiutando la Juve. Però lui è un ragazzo giovane e non ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attaccante delè noto per i suoi trascorsi in Serie A con le maglie di Treviso, Fiorentina, Parma e Siena, ma anche per la relazione avuta con l’ex velina Elisabetta. Il brasiliano, intervistato da Itasportpress.it, ha ripercorso alcuni tratti della sua carriera dentro e fuori dal campo, soffermando anche sull’addio di Federico Chiesa alla Fiorentina: “Sono scelte del giocatore e conoscendo la piazza, per aver indossato la maglia viola per due stagioni, dico che Chiesa ha. Di bandiere nel calcio moderno ce ne sono davvero pochissime e visto l’amore che tutti i tifosi viola avevano per Chiesa, io al suo posto sarei rimasto tutta la vita arifiutando la Juve. Però lui è un ragazzo giovane e non ...

sportface2016 : #Catania, le parole dell'attaccante #Reginaldo - OdeonZ__ : Reginaldo, 37 anni e una promessa: 'Catania, ti porto in alto. Mica puoi stare in C!' - zazoomblog : Catania Reginaldo punge il Palermo: “Farò gol nel derby so come segnare ai rosanero” - #Catania #Reginaldo #punge… - Mediagol : #Catania, #Reginaldo punge il #Palermo: “Farò gol nel derby, so come segnare ai rosanero” - WiAnselmo : #Catania, Reginaldo punge il #Palermo: 'Farò gol nel derby, so come segnare ai rosanero' -