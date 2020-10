Caso Gregoretti: Bongiorno in un audio Conte illustra le regole, prima redistribuzione, poi sbarchi migranti migranti (Di sabato 10 ottobre 2020) Avvocato Bongiorno spiega che in realtà Salvini non stava sequestrando nessuno ma stava aspettando che il presidente Conte terminasse la procedura per la redistribuzione Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Avvocatospiega che in realtà Salvini non stava sequestrando nessuno ma stava aspettando che il presidenteterminasse la procedura per la

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - matteosalvinimi : #Salvini: caso Gregoretti? Ritengo che non ci sia reato e non abbiamo chiamato in causa Conte e gli altri ministri… - LegaSalvini : *CASO GREGORETTI: UDIENZA PRELIMINARE SALVINI RINVIATA AL 20 NOVEMBRE* = Catania, 3 ott. (Adnkronos) - E' stata ri… - LPincia : RT @dantegiumanini: . “Io decido fino all’attracco, poi interviene Salvini per l’ordine pubblico”: ve la immaginate Giulia Bongiorno che ri… - FirenzePost : Caso Gregoretti: Bongiorno in un audio Conte illustra le regole, prima redistribuzione, poi sbarchi migranti migran… -