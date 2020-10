Caruso in finale a Parma: “Voglio il titolo”. Tiafoe l’avversario: “Amo giocare in Italia” (Di sabato 10 ottobre 2020) La finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna sarà tra Salvatore Caruso e Frances Tiafoe. Il ventisettenne di Avola ha battuto in semifinale l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco, mentre lo statunitense ha impiegato un’ora e 55 minuti per eliminare l’argentino Federico Delbonis con lo score di 3-6 6-3 6-4. Il match per il titolo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma è in programma domenica 11 ottobre alle ore 14.00. Caruso non delude – Tanta la soddisfazione dell’azzurro dopo il successo: “Sapevo che non sarebbe stato semplice spuntarla contro un giocatore aggressivo come Popyrin. In campo mi sentivo a mio agio, ho prolungato gli ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Ladegli Internazionali di Tennis Emilia Romagna sarà tra Salvatoree Frances. Il ventisettenne di Avola ha battuto in semil’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco, mentre lo statunitense ha impiegato un’ora e 55 minuti per eliminare l’argentino Federico Delbonis con lo score di 3-6 6-3 6-4. Il match per il titolo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President diè in programma domenica 11 ottobre alle ore 14.00.non delude – Tanta la soddisfazione dell’azzurro dopo il successo: “Sapevo che non sarebbe stato semplice spuntarla contro un giocatore aggressivo come Popyrin. In campo mi sentivo a mio agio, ho prolungato gli ...

matmosciatti11 : #Caruso in finale a Parma: “Voglio il titolo”. #Tiafoe l’avversario: “Amo giocare in #Italia” ?? @FTiafoe #Parma… - flamminiog : RT @WeAreTennisITA: Caruso in finale a Parma? Il siciliano ha regolato in due set l'australiano Popyrin, battuto per 6-4 6-4. Domenica si g… - Luca80093108 : RT @WeAreTennisITA: Caruso in finale a Parma? Il siciliano ha regolato in due set l'australiano Popyrin, battuto per 6-4 6-4. Domenica si g… - apicella57 : RT @federtennis: ??Finale al Challenger di Parma!! ???? Salvatore #Caruso sconfigge #Popyrin in 2 set 6-4 6-4 e accede alla finale: attender… - apicella57 : RT @lorenzofares: Un successo importante a livello statistico per Salvatore #Caruso ???? Grazie alla finale di Parma oggi è numero 77 #ATP,… -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso finale CARUSO CENTRA LA FINALE A PARMA: LIVE SU SUPERTENNIS IMGpress Napolil, volontari ripuliscono il parco di San Giovanniello: «Vogliamo intitolarlo a Caruso»

Finalmente potrebbe vedere la luce il parco intitolato a Enrico Caruso in via San Giovanni e Paolo, a pochi passi da quella che fu la casa natale del tenore dei due mondi. Stamattina i ...

CARUSO CENTRA LA FINALE A PARMA: LIVE SU SUPERTENNIS

Nel challenger “Internazionali di Tennis Emilia Romagna” il siciliano supera in due set l’australiano Popyrin: si giocherà il titolo con il vincente di Tiafoe-Delbonis… Salvatore Caruso ha raggiunto l ...

Finalmente potrebbe vedere la luce il parco intitolato a Enrico Caruso in via San Giovanni e Paolo, a pochi passi da quella che fu la casa natale del tenore dei due mondi. Stamattina i ...Nel challenger “Internazionali di Tennis Emilia Romagna” il siciliano supera in due set l’australiano Popyrin: si giocherà il titolo con il vincente di Tiafoe-Delbonis… Salvatore Caruso ha raggiunto l ...