Carlo Calenda: "L'Italia oggi è il Paese più ignorante d'Europa. Siamo davanti a un disastro epocale" (Di sabato 10 ottobre 2020) "Si è investito molto sull'innovazione e meno sull'uomo. L'Italia oggi è il Paese più ignorante d'Europa, il 40% dei ragazzi italiani esce dalla scuola con competenze inadeguate. Siamo davanti a un disastro epocale in Italia, che ha un effetto disastroso su tutto e ciò fa vacillare la democrazia. Le intelligenze devono fare massa critica, spiegando l'importanza della ricerca; occorre rafforzare la ricerca, ma ci deve essere la cura anche sulla scuola": lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda in un'intervista a SkyTg24 Progress, commentando il Piano Amaldi. Il fisico Ugo Amaldi, già ricercatore al Cern, ha elaborato un piano di investimenti ...

