Carlo | beato a 15 anni Il bimbo in Brasile e il santino col giorno della morte Miracoli e misteri

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ie il mistero diAcutis. Il 15enne milanese morto nel 2006 per una leucemia fulminante continua a sconcertare il mondo. Oggi il ragazzo verrà beatificato ad Assisi, dove il corpo è esposto perfettamente conservato a 14dal decesso. Sarà "di Internet" per la sua attività di divulgazione ed evangelizzazione portata avanti attraverso il web, ma anche nella vita di tutti i giorni e quasi senza che la sua famiglia, non praticante, se ne accorgesse. "Viveva per gli ultimi - spiega la madre Antonia Salzano a Repubblica -, ai suoi funerali c'erano senzatetto ed extracomunitari. Scoprimmo che li aiutava, portava loro cibo e coperte tutti i giorni". La sua fede era incrollabile, dimostrata con parole e gesti di straordinaria compostezza anche nella rapida, ...