Carlo Acutis, oggi la cerimonia di beatificazione: influencer di Dio (Di sabato 10 ottobre 2020) Grande attesa per la cerimonia di beatificazione che si terrà ad Assisi che vedrà protagonista il giovane Carlo Acutis, la cui storia ha commosso ed interrogato. Carlo Acutis Salma (Facebook)Carlo Acutis sarà santo, oggi. La cerimonia di beatificazione che avrà luogo nel pomeriggio presso la Basilica di San Francesco di Assisi, nel luogo che il ragazzo amava tanto, e dove ha scelto di essere sepolto. Era un ragazzo come tanti altri Carlo, giocava a pallone, amava il calcio, cosi come la montagna ed il sassofono. Andava in chiesa, amava stare con gli amici ed amava aiutare il prossimo. Nel 2006 una leucemia fulminante spezzò la sua ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Grande attesa per ladiche si terrà ad Assisi che vedrà protagonista il giovane, la cui storia ha commosso ed interrogato.Salma (Facebook)sarà santo,. Ladiche avrà luogo nel pomeriggio presso la Basilica di San Francesco di Assisi, nel luogo che il ragazzo amava tanto, e dove ha scelto di essere sepolto. Era un ragazzo come tanti altri, giocava a pallone, amava il calcio, cosi come la montagna ed il sassofono. Andava in chiesa, amava stare con gli amici ed amava aiutare il prossimo. Nel 2006 una leucemia fulminante spezzò la sua ...

oss_romano : #9ottobre Domani nella cornice della basilica superiore di @francescoassisi Carlo #Acutis verrà dichiarato beato - MediasetTgcom24 : Beatificato Carlo Acutis, il primo santo dei millennials: sarà patrono di Internet #carloacutis… - vaticannews_it : #9ottobre #Assisi «La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l’alto, basta un semplice… - ziolions4219 : RT @LombardiLomby67: Beato CARLO ACUTIS prega e intercedi per la fine dell'epidemia del coronavirus in ITALIA e in tutto il mondo. AMEN ????… - cicoria_e : RT @CristofaroFranc: ' La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio' (Carlo Acutis) . #C… -