Carlo Acutis, il mistero del corpo intatto dopo 14 anni (Di sabato 10 ottobre 2020) dopo l'apertura della tomba di Carlo Acutis restano alcuni interrogativi irrisolti. Il suo corpo è davvero incorrotto o c'è dell'altro dietro? Il vescovo di Assisi invita alla cautela. Carlo Acutis è morto da 14 anni, ma il suo corpo sembra perfettamente intatto e la sua è l'espressione di chi sta dormendo ed è pronto a …

