Caravaggio al Mart | in mostra il ‘Seppellimento di Santa Lucia’

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – Si apre al Mart, il museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presieduto da Vittorio Sgarbi, la mostra ‘Caravaggio. Il contemporaneo‘, che offre al pubblico la possibilità di ammirare il più antico quadro dipinto da Caravaggio in Sicilia, ‘Il Seppellimento di Santa Lucia‘, risalente secondo gli studiosi al 1608, l’anno in cui l’artista evase dal carcere di Malta ed approdò a Siracusa, e fu generato per la Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, dove secondo l’antica tradizione la Santa aveva subito il martirio. Si tratta di una delle gemme più preziose del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno. Questo splendido dipinto è un’opera tarda dell’artista lombardo quando il pittore approdò in Sicilia, a Siracusa, dopo essere evaso dal carcere a Malta, e fu realizzato per la chiesa siracusana di S. Lucia fuori le Mura, o al Sepolcro, sorta secondo la leggenda proprio sul sito dove la Santa venne martirizzata nel 304. Successivamente, nel 1618, la chiesa fu assegnata ai Frati Minori riformati, il cui convento fu poi soppresso nel 1866, segnando, fra l’altro, il passaggio dell’edificio sacro e degli oggetti e opere d’arte conservatevi all’ente patrimoniale statale allora denominato Fondo per il Culto. All’indomani del compimento dell’unità italiana, infatti, pressanti esigenze di finanza pubblica e il prevalere di orientamenti ideologici variamente ispirati al liberalismo ed al separatismo tra Stato e Chiesa, nonché ad un residuo di principi giurisdizionalisti e di sentimenti anticlericali, indussero il ceto politico dirigente ad adottare nel 1866 e 1867 due provvedimenti legislativi intesi a sopprimere, cioè a privare della personalità giuridica, e dunque anche della capacità patrimoniale, quegli enti religiosi, sia ordini e congregazioni, sia enti del clero secolare, che erano ritenuti superflui ai fini della vita religiosa del paese. Nel 1873 questa legislazione fu estesa anche al territorio di Roma e provincia. Il dettato normativo era imperniato sul principio che i beni sottratti agli enti religiosi ed ecclesiastici soppressi – confluiti nei due principali enti patrimoniali, il Fondo per il Culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, cui si aggiunse nel 1929 l’Azienda dei patrimoni riuniti ex economali – fossero impiegati in via principale a sostenere le entrate del clero cattolico parrocchiale, soprattutto mediante il cosiddetto supplemento di congrua. Uno spazio marginale era riservato al finanziamento delle spese di ufficiatura e di manutenzione delle chiese ex monastiche ed ex conventuali, delle quali i Fondi sopra menzionati erano divenuti proprietari. Dopo il Concordato del 1929 fra lo Stato italiano e la Santa Sede tutta la materia ecclesiastica – compresa l’amministrazione del patrimonio degli enti religiosi ed ecclesiastici soppressi – passò dalla competenza amministrativa del Ministero della Giustizia e Affari di Culto a quella del Ministero dell’Interno. Nel 1984 il nuovo accordo per la revisione del testo concordatario ha mutato profondamente le modalità del sostentamento del clero cattolico in Italia, e dunque la legge attuativa del 20 maggio 1985, numero 222, ha soppresso il Fondo per il culto e gli altri analoghi Fondi di religione, e ha previsto che i loro patrimoni fossero devoluti a un nuovo ente, il Fondo Edifici di Culto, la cui denominazione stessa rende manifesta una rinnovata missione istituzionale: la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione delle chiese ex monastiche o ex conventuali di sua proprietà.Il SEPPELLIMENTO DI SANTA LUCIA