Candidato sindaco scelto dai romani. La ricetta di Gasparri per il Campidoglio (Di sabato 10 ottobre 2020) Maurizio Gasparri non ha dubbi. Il Candidato sindaco per Roma Capitale deve essere eletto direttamente dal popolo. Solo così potrà avere la forza necessaria per far rinascere la città riportandola dove le compete. Il senatore Forza Italia e commissario del coordinamento Roma Capitale fa appello al senso di unità e responsabilità dei parlamentari romani. “Nella riunione dei parlamentari romani di Forza Italia è emersa chiara la volontà di valutare ogni ipotesi. Sia quelle della società civile che quelle del mondo politico - spiega Gasparri - Peraltro si leggono nomi e invenzioni di vario tipo. Roma ha bisogno di serietà. Chi vuole impegnarsi, da qualsiasi settore della vita italiana provenga, ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Maurizionon ha dubbi. Ilper Roma Capitale deve essere eletto direttamente dal popolo. Solo così potrà avere la forza necessaria per far rinascere la città riportandola dove le compete. Il senatore Forza Italia e commissario del coordinamento Roma Capitale fa appello al senso di unità e responsabilità dei parlamentari. “Nella riunione dei parlamentaridi Forza Italia è emersa chiara la volontà di valutare ogni ipotesi. Sia quelle della società civile che quelle del mondo politico - spiega- Peraltro si leggono nomi e invenzioni di vario tipo. Roma ha bisogno di serietà. Chi vuole impegnarsi, da qualsiasi settore della vita italiana provenga, ...

