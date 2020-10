“Cancro e problemi economici, voglio liberarmi dalla maledizione di Pompei”: turista restituisce i reperti rubati 15 anni fa (Di sabato 10 ottobre 2020) “Ho preso alcuni tasselli quando ho visitato Pompei nel 2005. Ero giovane e stupida. Volevo avere un pezzo di storia che nessuno poteva avere. Non ho effettivamente pensato o realizzato cosa stessi prendendo. Ho preso un pezzo di storia cristallizzato nel tempo e che in esso ha tanta energia negativa. Persone sono morte in un modo così orribile e io ho preso tasselli legati a quella terra di distruzione. È da allora che la sfortuna ha giocato con me e la mia famiglia“. Racconta tutto, Nicole, nella sua lettera inviata dal Canada. Racconta di aver rubato reperti al Parco Archeologico di Pompei e racconta la sua storia che da quel giorno, dice, sembra essere stata quasi segnata da quella che definisce una vera e propria “maledizione”. Da qui la decisione di restituire tutto. La lettera e i reperti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Ho preso alcuni tasselli quando ho visitato Pompei nel 2005. Ero giovane e stupida. Volevo avere un pezzo di storia che nessuno poteva avere. Non ho effettivamente pensato o realizzato cosa stessi prendendo. Ho preso un pezzo di storia cristallizzato nel tempo e che in esso ha tanta energia negativa. Persone sono morte in un modo così orribile e io ho preso tasselli legati a quella terra di distruzione. È da allora che la sfortuna ha giocato con me e la mia famiglia“. Racconta tutto, Nicole, nella sua lettera inviata dal Canada. Racconta di aver rubatoal Parco Archeologico di Pompei e racconta la sua storia che da quel giorno, dice, sembra essere stata quasi segnata da quella che definisce una vera e propria “”. Da qui la decisione di restituire tutto. La lettera e i...

