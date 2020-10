Cancellato il secondo dibattito tra Trump e Biden (Di sabato 10 ottobre 2020) Usa 2020, Cancellato il secondo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden (fissato per il prossimo 15 ottobre). Usa 2020, Cancellato il secondo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden. La commissione organizzatrice del secondo dibattito tra il presidente in carica e lo sfidante aveva deciso che il confronto sarebbe stato virtuale, a distanza. Questo alla luce della recente positività di Donald Trump al coronavirus. I due candidati in corsa alle presidenziali del 2020 si sarebbero dovuti affrontare da remoto, mentre il moderatore del dibattito e il pubblico sarebbero stati regolarmente all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Usa 2020,iltra Donalde Joe(fissato per il prossimo 15 ottobre). Usa 2020,iltra Donalde Joe. La commissione organizzatrice deltra il presidente in carica e lo sfidante aveva deciso che il confronto sarebbe stato virtuale, a distanza. Questo alla luce della recente positività di Donaldal coronavirus. I due candidati in corsa alle presidenziali del 2020 si sarebbero dovuti affrontare da remoto, mentre il moderatore dele il pubblico sarebbero stati regolarmente all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di ...

