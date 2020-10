Can Yaman: 'Innamorato del mio lavoro, sono single e perfezionista' (Di sabato 10 ottobre 2020) Bello, bravo, brillante e intelligente. Can Yaman non è solo un sex symbol e uno dei personaggi più amati del momento: l' attore turco racconta il suo passato a 'Verissimo' , sfoderando un italiano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020) Bello, bravo, brillante e intelligente. Cannon è solo un sex symbol e uno dei personaggi più amati del momento: l' attore turco racconta il suo passato a 'Verissimo' , sfoderando un italiano ...

MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - caoryonde : RT @ilariaaila: e con questo video chiudo qua per adesso. “????............................. ????????????????” grazie can yaman, io c’ero. 10 otto… - Lola_yashkita : RT @MediasetPlay: . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... -