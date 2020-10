Campania, reparti al limite Il destino «cinico e baro» del presidente-sceriffo De Luca (che usa la carta anti-Juve) (Di sabato 10 ottobre 2020) In Campania i reparti Covid sono al limite, e il governatore si è detto «pronto a chiudere» Leggi su corriere (Di sabato 10 ottobre 2020) InCovid sono al, e il governatore si è detto «pronto a chiudere»

HuffPostItalia : Flavia Petrini: 'In Campania e in Puglia criticità nei reparti Covid' - Emanuele676 : @NAntoniomaria Sì, è un falso, i media(?)hanno confuso i reparti adibiti ai pazienti COVID con il totale delle tera… - VitoCavarretta : RT @IlMagodiIos: Hey @VincenzoDeLuca, l’unica cosa che sai fare è minacciare di chiudere e poi chiudere. Fare i tamponi in Campania è un’od… - IlMagodiIos : Hey @VincenzoDeLuca, l’unica cosa che sai fare è minacciare di chiudere e poi chiudere. Fare i tamponi in Campania… - Masssimilianoo : In Campania reparti Covid al limite. De Luca: sono pronto a chiudere -