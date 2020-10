Calenda vuole il Campidoglio e a Sinistra è caos. L’ex ministro invoca le primarie. Ma Orlando frena: non sono la panacea (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo aver tergiversato e negato di essere interessato alla sfida, ora il leader di Azione Carlo Calenda un pensierino sul Campidoglio lo sta facendo seriamente: “La verità è semplice – spiega su Twitter – non ci sono candidati di peso per Roma. Roma è letteralmente a pezzi. Solo la Raggi è in campo. Questa situazione obbliga chi la può cambiare, almeno a una riflessione e un approfondimento. Si innervosiscono. Partono bordate difensive. Roba piccola”. Intenti chiari e frecciate pure: il riferimento è alla posizione “dubbiosa” – per usare un ufemismo – del vice segretario dem Andrea Orlando: “Non credo che si debba seguire per forza la strada delle primarie, non sono la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo aver tergiversato e negato di essere interessato alla sfida, ora il leader di Azione Carloun pensierino sullo sta facendo seriamente: “La verità è semplice – spiega su Twitter – non cicandidati di peso per Roma. Roma è letteralmente a pezzi. Solo la Raggi è in campo. Questa situazione obbliga chi la può cambiare, almeno a una riflessione e un approfondimento. Si innervosiscono. Partono bordate difensive. Roba piccola”. Intenti chiari e frecciate pure: il riferimento è alla posizione “dubbiosa” – per usare un ufemismo – del vice segretario dem Andrea: “Non credo che si debba seguire per forza la strada delle, nonla ...

