Lo ha detto l'ex presidente Uefa, intervistato durante il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. 'Futuro? Prima c'è una battaglia contro l'ingiustizia e quando questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Platini Calcio, Platini: «Un'ingiustizia la mia squalifica. Resto contrario al Var, il Financial Fair Play ha funzionato» Il Messaggero PLATINI, Il VAR non risolve tutti i problemi. Squalifica...

Prosegue la rassegna di grandi ospiti del mondo del calcio, e non solo, al Festival dello Sport organizzato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport a Milano. Anche Michel Platini è intervenuto. Queste ...

L'EX JUVE - Platini: “Il Var? Non fa parte della nostra filosofia e non risolve tutto”

L’idea era quello di aggiungere gente umana in un calcio umano, altri hanno pensato di metterci un monitor”, ha affermato Platini. Sulla squalifica personale. “Penso sia una grande ingiustizia, ma la ...

